POL-COE: Dülmen, Am Schloßgarten

Geldbörse aus Auto entwendet

Ein bislang unbekannter Täter schlug am 01.07.2022, in der Zeit von 16.30 Uhr bis kurz vor Mitternacht, die vordere linke Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz am Schloßgarten geparkten VW Golfs einer 55-jährigen Velenerin ein und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt aus dem Seitenfach der Fahrertür.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

