Coesfeld (ots) - Am 30.06.2022, gegen 23.00 Uhr, kam es zu einem Brand eines Wohnmobils an der Danziger Straße in Dülmen. Das Wohnmobil war auf dem Stellplatz, direkt angrenzend an ein Zweifamilienhaus, geparkt. Die Nachbarn bemerkten den Brand und verständigten die Eigentümer und die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnmobil bereits in Flammen ...

