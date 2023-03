Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach

Baden-Baden - Warnung vor What's App-Betrügern

Haslach / Baden-Baden (ots)

Eine 53-Jährige wurde vergangenen Dienstag Opfer einer Betrugsmasche über den Kurznachrichtendienst "What's App". Hierbei kontaktierte eine bislang unbekannte Person die Dame und gab sich als deren Sohn aus, welcher nun über eine neue Nummer verfüge. Im weiteren Verlauf des Gespräches bat der vermeintliche Sohn die Frau um Überweisung eines dreistelligen Geldbetrages. Diese kam der Bitte nach und erkannte den Betrug erst nach Überweisung des Geldes. Ein ähnlicher Fall mit der gleichen Betrugsmasche ereignete sich in Baden-Baden. Hier wurde ein Mann um einen Betrag von 2.000 Euro betrogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Die Polizei rät dringend:

· Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. · Brechen Sie die Kommunikation ab, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. · Vergewissern Sie sich, ob der Gegenüber wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. · Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. · Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. · Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf oder eine Nachricht verdächtig vorkommt. · Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell