POL-OG: Gengenbach - Mit Falschgeld eingekauft

Bühl (ots) - Ein 37 Jahre alter Mann hat sich im Verlauf des Dienstags offensichtlich im Bühler Stadtgebiet auf Diebestour begeben. Während er gegen 13:20 Uhr in einem Drogeriemarkt am Johannesplatz beim Diebstahl von Parfum ertappt wurde und nach seiner Flucht im Zuge von Fahndungsmaßnahmen von Beamten des örtlichen Polizeireviers vorläufig festgenommen werden konnte, war der mutmaßlich gleiche Langfinger rund sechs Stunden später in einem Schuhgeschäft in der ...

mehr