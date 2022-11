POL-HI: Alfeld - Verkehrsunfall Perkwall - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (bf). Am 23.11.2022 ist es im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Salzdetfurth zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein-oder Ausparken den in einer Parkbucht in Höhe der dortigen Grünanlage kurz vor der Einmündung zur Bahnhofsgasse geparkten Pkw des ...

mehr