POL-HI: POL-HI: Einbrüche in der dunklen Jahreszeit - Polizei Hildesheim informiert über das Thema Einbruchschutz

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein bisher unbekannter Dieb entwendete am Dienstag, 22.11.2022, gegen 16:45 Uhr in der Nordstadt ein Fahrrad, während die Geschädigte in der Nähe stand und noch versuchte, den Unbekannten an der Tat zu hindern. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall in der Straße Hochkamp. Die 26-jährige Geschädigte hatte ihr Fahrrad an eine Litfaßsäule gelehnt und ...

mehr