Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieb entwendet Fahrrad vor den Augen der Geschädigten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein bisher unbekannter Dieb entwendete am Dienstag, 22.11.2022, gegen 16:45 Uhr in der Nordstadt ein Fahrrad, während die Geschädigte in der Nähe stand und noch versuchte, den Unbekannten an der Tat zu hindern.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall in der Straße Hochkamp. Die 26-jährige Geschädigte hatte ihr Fahrrad an eine Litfaßsäule gelehnt und mittels eines Zahlenschlosses in sich gesichert (nicht an einem Gegenstand befestigt). Anschließend hielt sich die Frau mit einigen Bekannten in ca. 20 Metern Entfernung auf, als sie beobachten konnte, wie ein Mann sich an ihrem Fahrrad zu schaffen machte und das Schloss gewaltsam entfernte. Die junge Frau lief indes sofort zu ihrem Rad. Noch bevor sie es erreichte, ergriff der Dieb damit jedoch die Flucht und fuhr über die Hasestraße in Richtung Posthofstraße davon.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein grau-schwarzes Mountainbike der Marke CANYON, Model CMTAL521. Der Wert wurde mit einem hohen dreistelligen Betrag beziffert.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- 30-35 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- schlank

- 3-Tage-Bart

- schwarze Mütze

- dunkle Oberbekleidung

- führte einen schwarzen, neuwertig wirkenden Rucksack mit rotem Logo mit sich

Zur Tatzeit sollen viele Leute auf der Straße unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Mountainbikes geben können, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell