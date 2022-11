Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Brunkensen - Verfolgung nach Fahren ohne Fahrerlaubnis

Alfeld (vos) - In der Nacht von Dienstag, 22.11.2022, auf Mittwoch, 23.11.2022, fiel einer Alfelder Streife kurz vor Brunkensen aus Richtung Godenau ein Pkw auf, von dem vermutet wird, dass er des Öfteren von einer Person ohne Fahrerlaubnis geführt wird. Die Beamten wendeten, nahmen die Verfolgung auf und konnten den Pkw in Brunkensen in der Straße Vor der Linde antreffen, als er dort geparkt wurde und zwei Personen in die Hinterhöfe der anliegenden Häuser flüchteten. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte eine der Personen gestellt werden, während die andere Person weiter flüchtete. Bei der festgehaltenen Person handelte es sich den bisherigen Erkenntnissen nach vermutlich um den Beifahrer. Trotz Unterstützung durch Funkstreifen aus Elze und Sarstedt sowie Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer bislang nicht gefasst werden. Bei dem festgehaltenen Mann wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Auf ihn kommt eine separate Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Er konnte seinen Weg anschließend zu Fuß fortsetzen. Der weitere Täter hat auf seiner Flucht wahrscheinlich mehrere Grundstücke in Brunkensen betreten, sich dort möglicherweise versteckt gehalten oder Gegenstände zurückgelassen. Anwohner werden gebeten, ihre Grundstücke am Tage in Augenschein zu nehmen, mögliche Videoaufzeichnungen auszuwerten und sich -bei entsprechenden Feststellungen- mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116-115 in Verbindung zu setzen.

