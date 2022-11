Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hildesheim (ots)

Schlewecke (web) - Am heutigen Morgen, gegen 07:00 Uhr, kam es in Schlewecke, Einmündungsbereich Am Zimmerplatz/ Befferberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem sogenannten "Roller" und einem Pkw. Dabei wurde der Rollerfahrer verletzt. Zum Unfallzeitpunkt wollte der 55jährige Fahrer eines Pkw VW aus der Straße Am Zimmerplatz kommend auf die Straße Befferberg in Rtg. Ortsmitte einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 56jähriger Rollerfahrer den Befferberg aus Rtg. Bockenem kommend ebenfalls in Rtg. Ortsmitte. Beim Abbiegen übersah der Pkw-Fahrer den Rollerfahrer (beide aus dem Stadtgebiet Bockenem). Dieser versuchte noch dem Pkw auszuweichen, stürzte dabei jedoch und prallte in das Fahrzeug. An den KFZ entstanden Sachschäden von ca. 1.000 Euro. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt mit einem RTW einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Zusätzlich waren die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr Schlewecke vor Ort, die sich um ausgelaufenen Kraftstoff kümmerten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell