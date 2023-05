POL-VER: TERMINERINNERUNG: ++ Sicherheit "erfahren" - Eine informative Radtour mit der Polizei am 25.05.2023 in Achim ++

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - Landkreis Verden +++ Versuchter Trickdiebstahl in Ottersberg +++ Unfallflucht in Achim +++ Versuchter Trickdiebstahl in Ottersberg Ottersberg. Am Freitagvormittag erschien eine männliche Person an der Anschrift einer 88-jährigen Frau in Ottersberg, Ortsteil Giersdorf-Schanzendorf. Die Person habe sich gegenüber der Frau als ...

