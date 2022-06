Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebe erwischt

Jena (ots)

Gegen 23:30 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie vier Unbekannte sich an abgestellten Fahrrädern in der Löbstedter Straße zu schaffen machten. Durch die Intervention der Zeugen ließen die Unbekannten von ihren Handlungen ab und entfernten sich, augenscheinlich auch mit Beutegut, in Richtung Stadtzentrum. Noch in unmittelbarer Nähe konnten zwei Heranwachsende festgestellt werden. Diese hatten auch ein Fahrrad dabei, welches sichergestellt wurde. Nunmehr muss der Eigentümer ermittelt werden. Trotz eingeleiteter Fahndung blieben die zwei weiteren Täter unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

