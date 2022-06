LPI-J: Pkw beworfen

Weimar (ots) - Leicht verletzt wurde am Dienstagmorgen ein Radfahrer in Bad Berka. An der Kreuzung Weimarische Straße / Hexenbergstraße übersah der 50-jährige Fahrer eines Kia den Radler, welcher sich auf der vorfahrtsberechtigten Straße befand. Es kam zur Kollision beider, bei welcher der 33-jährige Radfahrer verletzt wurde. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Sachschaden; dass Fahrrad wurde durch den Unfall so sehr beschädigt, ...

mehr