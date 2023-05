Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen-Stachenhausen: Anhänger von Gefahrgut-LKW umgekippt

Der Anhänger eines Gefahrgut-Gespanns kippte am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 19 bei Stachenhausen über die dortige Leitplanke. Zuvor war der 55-jährige Fahrer des LKWs, gegen 10.30 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Bei dem Zusammenstoß kippte der Hänger über die Fahrbahnbegrenzung. Die Ladung des Anhängers, Farben und Lacke in Metallgefäßen, verteilten sich nach dem Unfall im Grünstreifen. Circa 10 bis 15 Liter Farbe gelangte ins Erdreich. Dieses wurde im Anschluss abgetragen. Während der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 19 bis in die Abendstunden gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden kann bisher noch nicht beziffert werden.

