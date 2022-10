Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Erfolgreiche Fahndung

Bühl (ots)

Den Polizisten des Polizeireviers Bühl gelang am Montagnachmittag ein schneller Fahndungserfolg. Gegen 15 Uhr hatte ein Mann in der Hauptstraße eine Tankstelle aufgesucht und die anwesende Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Anschluss ging er mit seiner Beute von mehreren hundert Euro flüchtig. Im Zuge der sofortigen Fahndung konnte der 37-Jährige in der Meister-Erwin-Straße durch die Beamten angehalten und kontrolliert werden. Hierbei konnte das geraubte Geld aufgefunden werden worauf ihm die vorläufige Festnahme erklärt wurde. Das Tatmesser konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen durch eine Streife im Bereich des Tatortes aufgefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen werden jetzt durch die Ermittler der Kriminalpolizei in Rastatt geführt. Der 37-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden am heutigen Dienstag wegen Verdacht der schweren räuberischen Erpressung dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Haftbefehl erging. Der 37-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft eingeliefert. /ag

