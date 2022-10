Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Schnell gelöscht

Rastatt, Plittersdorf (ots)

Ein am Dienstagnachmittag in einer Garage in der Blumenstraße ausgebrochener Brand, konnte rund 20 Minuten später von Einsatzkräften der Feuerwehren, Rastatt, Plittersdorf und Steinmauern gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich kurz vor 14 Uhr in dem vom Bauhof und Deutschen Roten Kreuz gemeinsam genutzten Gebäude ein unmittelbar zuvor in Gebrauch gewesener Rasenmäher entzündet. Weitere in der Garage befindliche Arbeitsgeräte wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittler des Polizeireviers Rastatt gehen aktuell von einer technischen Brandursache aus. Hinweise auf eine mutwillige Brandentstehung liegen nicht vor. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Personen kamen nach derzeitigen Feststellungen nicht zu Schaden. Während den Löscharbeiten war die Blumenstraße an den Einmündungen zur Tullastraße und Fährstraße bis gegen 15 Uhr gesperrt.

/wo

