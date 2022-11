POL-OG: Rastatt, A5 - Sachschaden

Kehl (ots) - Wegen des versuchten Diebstahls muss sich ein 24-Jähriger verantworten, nachdem er am frühen Dienstagmorgen in der Friedhofstraße vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mittzwanziger soll gegen 4.20 Uhr versuchte haben, einen E-Scooter aus einem Hof in der Straße "Am Alten Sportplatz" zu entwenden. Hierbei wurde er von Anwohnern auf frischer Tat ertappt und ergriff die Flucht. Den alarmierten Beamten ...

