Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten in Biedenkopf und auf der B62 Cölbe/Lahntal - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweisen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Unfallflucht am Freibad - Blauer Skoda Rapid beschädigt

Der Schaden am blauen Skoda mit dem Siegener Kennzeichen ist am Radlauf und Kotflügel vorne links und beläuft sich auf mehrere Hunderte Euro. Der Kombi parkte zur mutmaßlichen Unfallzeit am Dienstag, 21. Februar, zwischen 10 und 18.30 Uhr, in etwa auf der Höhe des Parkplatzes am rechten Straßenrand in der Straße Am Freibad. Wer hat in dieser Zeit in der Straße ein Fahrmanöver gesehen, bei dem es zur Kollision mit dem Skoda Rapid gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Göttingen - Schaden durch verlorene Eisplatte

Vom Dach des Anhängers eines Sattelzuges löste sich eine Eisplatte und landete auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos. Der Unfall passierte am Montag, 27. Februar, gegen 10.15 Uhr, auf der Bundesstraße 62 zwischen Cölbe und Göttingen. Die Polizei bittet insbesondere eine bislang unbekannte Zeugin, die nach dem Geschehen ebenfalls angehalten hatte, sich zu melden. Nach bisherigen Informationen bewegte sich der gesuchte Sattelzug mit weißer Zugmaschine über die B 62 von Cölbe nach Göttingen. Das beschädigte Auto und der Pkw der gesuchten Zeugin fuhren in die Gegenrichtung. Auf der Strecke löste sich vom Dach des Sattelaufliegers eine Eisplatte, fiel herunter, traf einen Toyota Camry und beschädigte die Motorhaube und die Frontscheibe. Während der Fahrer und wohl auch die gesuchte Zeugin anhielten, setzte der Lastwagenfahrer, der das Geschehen wahrscheinlich nicht bemerkt hat, seinen Weg fort. Die gesuchte Zeugin und etwaige weitere noch unbekannte Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell