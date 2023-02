Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher machen schwere Beute - 25 Kabeltrommeln gestohlen + Polizei nimmt 13, 14 und 15-Jährigen vorübergehend fest

Marburg - Einbrecher machen schwere Beute - 25 Kabeltrommeln gestohlen

Einbrecher erbeuteten in einer Lagerhalle in der Straße Am Krekel nach ersten Zählungen wohl 25 Kabelrollen im Gesamtwert von fast 40.000 Euro. Jede Trommel wiegt ca. 400 Kilogramm. Das Verladen und der Transport der Beute erforderte eine entsprechende Ausrüstung.

Der Einbruch war am zurückliegenden Wochenende, zwischen 14 Uhr am Freitag und 07.30 Uhr am Montag, 27. Februar. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich der oder die Täter durch geöffneten Zaun Zutritt auf das Gelände. Nach dem Aufbrechen und Öffnen eines Rolltores war der Weg in die Lagerhalle und damit zu den dortigen Kabelrollen frei. Die Täter erbeuteten schwarzes Erdkabel mit den Bezeichnungen NYY-J 3x10 und NYY - J 4x10. Auf jedem hölzernen Tragegestell waren 500 Meter Kabel. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Art der Verladung und auf das oder die benutzten Transportfahrzeuge. Wer hat während der Tatzeit auf dem Gelände Am Krekel das Verladen von Kabeltrommeln beobachtet? Wem ist rund um den Tatort ein solcher Kabeltransport am Wochenende aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem oder den Transportfahrzeugen geben? Wo sind seit dem Wochenende Erdkabel mit den Bezeichnungen aufgetaucht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Polizei nimmt 13, 14 und 15-Jährigen vorübergehend fest

Die Polizei nahm am Montag, 27. Februar, gegen 14.30 Uhr, am Hauptbahnhof in Marburg einen 13-Jährigen und zwei weitere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren vorübergehend fest. Alle drei sind der Polizei aufgrund gleichartiger zurückliegender Vorfälle bereits bekannt. Sie stehen nunmehr unter dringendem Verdacht, auf den Bahnsteigen im Hauptbahnhof einen 17 und einen 13-Jährigen angegriffen zu haben. Nach bisherigen Informationen sollen sie den 17-Jährigen geschlagen und dann versucht haben, ihm seine Jacke zu entreißen. Der 13-Jährige erhielt nach einer verbalen Anmache eine Kopfnuss, bevor die Verdächtigen ihn durchsuchten und ihm die Geldbörse abnahmen und daraus die Bankkarte und die RMV-Karte stahlen. Der 13-Jährige verfolgte die Flüchtenden und es kam zu einer weiteren Auseinandersetzung. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen letztlich noch am Bahnhof fest, musst sie jedoch nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

