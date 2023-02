Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten in Marburg, Kirchhain, Gladenbach und Wehrda

Marburg - Ampel beschädigt

Der Schaden ist an der mindestens 4 bis 5 Meter hohen Querstange der Ampelanlage an der Kreuzung der Anschlussstelle von der Neuen Kasseler Straße, also der Landstraße 3089, auf die Stadtautobahn nach Kirchhain. Der Schaden in Höhe von 1500 Euro entstand vor Freitag, 24. Februar, 10.30 Uhr. Als verursachendes Fahrzeug kommt aufgrund der Höhe der Schadenstelle nur ein Fahrzeug mit einem hohen Aufbau in Betracht. Derzeit stehen weder ein Unfallhergang fest noch eine genaue Unfallzeit. Ein Unfall sowohl tagsüber als auch in der Nacht ist möglich. Ebenfalls möglich wäre ein unfallgeschehen im Zusammenhang mit den Baum- und Strauchschnittarbeiten, die dort stattgefunden haben und wegen der die Abfahrt von der Stadtautobahn nach Cölbe tagsüber gesperrt war. Wer hat ein Manöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an der Ampel gekommen sein könnte?

Marburg - Unfallflucht im Parkhaus - Rote Farbe an weißem A-Klasse Mercedes

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der obersten Etage im Parkhaus Erlenringcenter sucht die Polizei aufgrund der gesicherten Fremdfarbe ein frisch unfallbeschädigtes rotes Auto. Der Unfall passierte am Freitag, 24. Februar, zwischen 08 und 17 Uhr. Nach den Spuren kam es vermutlich beim Ein- oder Ausparken zur Kollision mit dem geparkten weißen A-Klasse Mercedes. Dabei entstand vorne links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat ein "knappes" Parkmanöver eines roten Autos gesehen und kann Hinweise zu diesem Fahrzeug geben? Wer hat in der fraglichen Zeit ein rotes Auto links neben dem weißen Mercedes gesehen und kann etwas zu diesem Auto sagen?

Wehrda - Unfallflucht am Hebronberg

Auf dem kleinen Parkplatz an der Zufahrt zum Haupteingang bzw. der Zufahrt für die Rettungswagen parkte am Samstag, 25. Februar, zwischen 05.30 und 13.45 Uhr ein braunes Mini Cooper Cabriolet. In dieser Zeit entstand bei einer Verkehrsunfallflucht an der rechten Seite des Minis ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 2000 Euro in Form einer Delle in der Beifahrertür und Schäden am Außenspiegel. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Cabriolet gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dieser Unfallflucht geben?

Hinweise zu den drei geschilderten Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Unfallort: Marburger Straße - Kollision beim Vorbeifahren

Die Unfallfluchtermittlerin der Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise, die zur Aufklärung eines Unfallgeschehens beitragen, dass sich am Freitag, 24. Februar, zwischen 18.50 und 19 Uhr vor dem Anwesen Marburger Straße 13 (Bundesstraße 255) ereignete. Nach den Spuren streifte wahrscheinlich ein nach Gladenbach hineinfahrendes Auto mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des vor der Marburger Straße 13 geparkten schwarzen VW Touran. An dem Touran entstand ein Spiegelschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Wer hat den Unfall gesehen oder in der Zeit ein typisches Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto Richtung Innenstadt fahren sehen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain - Unachtsame Türöffnung?

Nach dem Schaden am Kotflügel hinten links zu urteilen, könnte dieser durch ein unachtsames Öffnen einer Autotür entstanden sein. Ein anderer Unfallhergang durch ein Fahrmanöver ist jedoch nicht ausgeschlossen. Betroffen von dem nicht unerheblichen , nach ersten Schätzungen vierstelligen Schaden ist ein roter Tesla Model 3. Der Tesla stand zur Unfallzeit am Donnerstag, 23. Februar, zwischen 07.30 und 20 Uhr auf einem Parkplatz in der Römerstraße. Der Schadenverursacher entfernte sich, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei zu benachrichtigen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an den Unfallfluchtermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

