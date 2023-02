Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Grauer Mitsubishi Outlander hinten rechts beschädigt - Unfallzeugen gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Der graue Mitsubishi Outländer parkte am Dienstag, 21. Februar, zwischen 19.30 und 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße Am Krekel. Dort muss es nach Angaben der Fahrerin zu einem Zusammenstoß gekommen sein, durch den hinten rechts an der Seitenwand ein Schaden entstand. Den Schaden bemerkte die Fahrerin erst am nächsten Tag, als sie ihr Auto auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung in Gießen abstellte. Der Unfallhergang steht nicht fest. Zudem ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Wer hat am Dienstagabend auf dem Parkplatz des Gesundheits- und Fitness-Zentrums in der Straße Am Krekel ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem grauen SUV gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

