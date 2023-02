Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchte Einbruchsdiebstähle im Stadtteil Weierbach

Idar-Oberstein (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag, 03.02.2023 die Eingangstür einer KFZ-Handlung in der Weierbacher Straße aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Vermutlich die gleichen Täter schlugen ebenfalls in der Weierbacher Straße in der gleichen Nacht die Scheibe eines Fahrzeuges ein. Auch hier blieb es bei einem Versuch, da aus dem Fahrzeug keine Gegenstände entwendet wurden. In der Nacht zum Samstag, 04.02.2023 wurde ebenfalls die Scheibe eines Fahrzeuges welches auch in der Weierbacher Straße abgestellt war eingeschlagen. Hier stieg der Täter nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sogar in das Fahrzeug ein. Es blieb jedoch auch hier bei einem Versuch, da sich in dem Fahrzeug keine Wertgegenstände befanden. Bei den Taten entstand nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

