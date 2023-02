Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Gleiskörper beschädigt

Saarburg (ots)

Am Freitag, den 03.02.2023 gegen 19:00 Uhr, befuhr ein silberner PKW Audi Avant (Kombi) die Brückenstraße in Saarburg aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung Stadtteil Beurig. Im Bereich des niveaugleichen Bahnüberganges kam das Fahrzeug aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr in das geschotterte Gleisbett und kollidierte dort mit dem Gleiskörper. Nach Mitteilung der Deutschen Bahn entstand Sachschaden und es sind Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Mehrere Personen halfen dem Fahrzeugführer den festgefahrenen PKW wieder aus dem Gleisbett zu schieben. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Wiltingen. Hinweise auf den Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581/9155-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell