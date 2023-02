Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Fell (ots)

Am Sonntag, dem 05.02.2023, gegen 01:35 Uhr, kam es auf der L 150 in der Gemarkung Fell zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Straße abkam. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 150 aus Richtung Büdlicher Brück in Richtung Fell. Er war mit dem Fahrzeug alleine unterwegs. In der abschüssigen Bergstrecke kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Erdwall. Der Pkw kippte zur Seite und blieb auf der Fahrerseite liegen. Er blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrtzeug befreien. Fremdschaden entstand nicht. Der Schaden an dem verunfallten Pkw wird auf ca. 10000,- Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem jungen Fahrzeugführer aus dem Raum Trier eine Alkoholisierung von 1,0 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

