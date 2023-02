POL-PDTR: Sachbeschädigung an Lagerhalle

Birkenfeld (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag, 03.02.2023 in ein Schmuckgeschäft in der Bahnhofstraße in Birkenfeld und in eine Pizzeria in der Bahnhofstraße in Birkenfeld einzudringen. In beiden Fällen versuchten die Täter eine Tür aufzuhebeln was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden im Bereich eines oberen vierstelligen Eurobereiches. Vermutlich die gleichen Täter ...

