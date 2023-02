POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Nittel-Rehlingen (ots) - Am Freitag, 03.02.2023, brachen Unbekannte in den Morgenstunden in ein Einfamilienhaus in Nittel OT Rehlingen, Im Weckert, ein. Die Einbrecher entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Die Polizei in Saarburg bittet Zeugen, die am Freitag oder am Vortag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden: 06581/9155-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Brückenstraße 10 54439 Saarburg Telefon: 06581-91550 ...

mehr