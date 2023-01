Polizei Düren

POL-DN: Erheblichen Sachschaden verursacht und von der Unfallstelle geflüchtet

Düren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Effertzgasse in Birkesdorf zu einer Verkehrsunfall, bei dem zwei geparkte Pkw beschädigt wurden. Nach ersten Ermittlungen waren die beiden Fahrzeuge, ein Tesla und ein Toyota, von ihren Nutzern am Abend ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt worden. Im Laufe des Samstagmorgen wurden an beiden Fahrzeugen erhebliche Beschädigungen an den jeweils linken Fahrzeugseiten festgestellt. Der Unfallverursache hat kam seiner Feststellungspflicht nicht nach und hatte sich vom Unfallort entfernt. Eine Zeugin meldete nach Tatentdeckung, dass sie im Laufe der Nacht einen lauten Knall aus Richtung der geparkten Fahrzeuge vernommen hatte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zum flüchtigen Unfallverursacher dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Düren unter der Telefonnummer 02421-9495200 zu melden.

