Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort, Wohnungsbrand - Ermittlungen dauern an

Wesel (ots)

Am Samstag, den 19.02.2022, gegen 16.05 Uhr, wurde in Kamp-Lintfort an der Ringstraße in einem Mehrfamilienhaus ein Wohnungsbrand gemeldet. Die Feuerwehr konnte sich gewaltsam Zugang in die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss verschaffen. Glücklicherweise befand sich kein Bewohner in der Wohnung. Das Feuer im Wohnzimmer konnte zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die polizeilichen Ermittlungen im Hinblick auf die Brandursache dauern an. Für die Dauer Löscharbeiten wurde die Rundstraße zwischen Lessing- und Sudermannstraße bis gegen 17.00 Uhr gesperrt. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell