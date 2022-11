POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande

Varel (ots) - In der Nacht von Montag, 28.11., 20:30 Uhr, bis Dienstag 29.11., 05:20 Uhr, wurde die Scheibe der Beifahrertür eines Pkw in der Oldorfer Straße eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde eine Schachtel Zigaretten und eine Geldbörse entwendet. Die Polizei Varel bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel.-Nr. 04451923115 zu melden. Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf ...

