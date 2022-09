POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Rheinzabern (ots) - Rheinzabern; Am 21.09.2022 wurde in der Zeit von 07:00 - 08:30 Uhr im Bereich der Kindergärten und Schulen in Rheinzabern Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Schulwegsicherheit durchgeführt. Während erfreulicherweise bei den Kindern und Jugendlichen alles in Ordnung war, musste ein 18-jähriger PKW Fahrer sich eine Blutprobe entnehmen lassen. ...

mehr