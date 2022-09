Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern; positive Schulwegkontrolle mit negativem Nebeneffekt

Rheinzabern (ots)

Rheinzabern; Am 21.09.2022 wurde in der Zeit von 07:00 - 08:30 Uhr im Bereich der Kindergärten und Schulen in Rheinzabern Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Schulwegsicherheit durchgeführt. Während erfreulicherweise bei den Kindern und Jugendlichen alles in Ordnung war, musste ein 18-jähriger PKW Fahrer sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Bei der Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen auf einen aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln. Zwei Jugendliche wurden mit nicht ordnungsgemäßen Rollern festgestellt und sehen sich jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige konfrontiert.

