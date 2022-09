Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Zeiskam (ots)

Am Mittwochabend führte die Polizei Laserkontrollen in der Bahnhofsstraße in Zeiskam durch. Bei erlaubten 30 km/h waren vier Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit betrug 54 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell