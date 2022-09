Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Alkoholisiert und zu schnell

Germersheim (ots)

Am Dienstagmittag befuhr ein 44-jähriger Autofahrer die Zeppelinstraße in Germersheim. Dort kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Hierbei leistete er Widerstand, weshalb nun gleich zwei Strafverfahren auf ihn zukommen. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.

