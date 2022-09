Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Gemüsehandel

Edenkoben (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher schlug heute am frühen Morgen (21.09.2022, 00.44 Uhr) mit einem Gullideckel eine Fensterscheibe eines Gemüsehandels in der Tanzstraße ein und verschaffte sich Zugang in das Geschäft. Dort machte er sich an der Kasse zu schaffen und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Edesheimer Straße. Eine Auswertung der Videoaufzeichnung steht bevor. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

