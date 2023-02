POL-MR: ACHTUNG! Korrigierte Meldung - Bitte nur diese verwenden Hoher Schaden an weißem 2er BMW-Zeugen gesucht Zu schnell vor der Schule + Mutmaßliche Beute-Besitzer gesucht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Landkreis - Mutmaßliche Beute - Kripo sucht Besitzer einer Geldbörse

Die Kripo Marburg sucht den Eigentümer einer auffälligen Geldbörse, von der sie annimmt, dass sie Beute einer Straftat ist. Die Sicherstellung erfolgte bei der Durchsuchung der Wohnung eines Jugendlichen, der unter dem Verdacht steht, an mehreren Auseinandersetzungen, Raub- und Erpressungstaten beteiligt gewesen zu sein. Wem also gehört die Geldbörse? Wer kann Hinweise zum Eigentümer geben? Es handelt sich um eine braune Geldbörse mit gelben Nähten und einer breiten Lasche, die in nietenähnlichen Verschlüssen endet. Auf der Vorderseite der Börse befinden sich als Applikationen in unterschiedlichen, zwei weiteren Brauntönen gehaltene verschieden große Dreiecke. Auf dem kleineren ist ein Logo, auf dem größeren befinden sich drei Ziernieten.

Ein Bild dieser Geldbörse ist der Presseinformation angehängt und steht zur Ansicht und/oder zum Herunterladen unter www.polizeipresse.de zur Verfügung

Hinterland - Zu schnell vor der Schule

Bei einer Geschwindigkeitsmessung vor einer Schule lag die Beanstandungsquote bei 41 Prozent. 26 von 63 gemessenen Fahrzeugen waren schneller als die erlaubten 50 km/h. In vier Fällen legte die Polizei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vor. Der "Schnellste", ein Mann aus dem Hinterland mit einem hochmotorisierten Pkw, fuhr nach Abzug der Toleranzen 76 km/h. Er muss mit einem Bußgeld von 180 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Der Regionale Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf kontrollierte am Donnerstag, 23. Februar, von 09 bis 12 Uhr, im Rahmen der fortgeführten "Blitz für Kids" Maßnahmen an der Mittelpunktschule Dautphetal. Herauszuheben ist trotz der hohen Beanstandungsquote die vollumfängliche Akzeptanz und das Verständnis für die Geschwindigkeitskontrollen.

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Hoher Schaden an weißem 2er BMW

Die Schäden mit Kratzern und Dellen erstreckten sich über die hintere Stoßstange, den Kotflügel hinten links und die hintere linke Tür. Nach den Spuren könnte der Unfall bei einem Ein- oder Ausparkmanöver entstanden sein. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich nicht. Ein möglicher, aber nicht sicher feststehender Unfallort ist der Parkplatz des Penny-Marktes in der Neuen Kasseler Straße. Dort hatte der Besitzer den Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro am Montag, 20. Februar, um 20.30 Uhr festgestellt. Er schließt jedoch einen anderen Unfallort und eine zurückliegende Unfallzeit bis zum Dienstag, 14. Februar nicht aus. Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen eines Fahrmanövers, bei dem es zur Kollision mit dem betroffenen, nicht in Marburg zugelassenen weißen 2er BMW gekommen sein könnte. Diese Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

