Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf: Jugendliche in Haft

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen zwei im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnende Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren, nachdem beide am Freitag, 17. Februar, einen 19-jährigen Marburger brutal zusammengeschlagen haben sollen. Inzwischen befinden sie sich in Untersuchungshaft.

Der Marburger geriet ersten Erkenntnissen zufolge gegen 10.05 Uhr in der Untergasse mit mehreren Jugendlichen in einen zunächst verbalen Streit. Einer der Beschuldigten soll ihn sodann mit einem Teleskopschlagstock attackiert und durch Faustschläge zu Boden gebracht haben. Anschließend sollen beide Beschuldigte massiv auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und -getreten haben. Erst als mehrere Zeugen sich einmischten und die Polizei riefen, flüchteten die Beschuldigten. Der 19-Jährige kam im Anschluss mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Die vorläufige Festnahme des 14-Jährigen erfolgte noch während der Fahndungsmaßnahmen am Freitag. Er wurde am Samstag, 18. Februar, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Kirchhain vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehl erließ. Gegen den 16-Jährigen erließ das Amtsgericht Marburg am Montag, 20. Februar, Haftbefehl. Er wurde am Dienstag, 21. Februar, festgenommen und der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt.

Beide Beschuldigte befinden sich nun wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in einer Justizvollzugsanstalt.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Timo Ide, Pressesprecher und Staatsanwalt

Yasmine Hirsch, Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell