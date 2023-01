Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Informationstafel

Werkhausen (ots)

Werkhausen-Im Zeitraum von Freitag, 06.01.23, 18:00h bis Samstag, 07.01.23, 08:45 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine Informationstafel zerschnitten, die sich an einem Wirtschaftsweg in der Gemarkung Werkhausen befand. Täterhinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.

