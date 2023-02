Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung beim GGS-Zeugen gesucht + Papiermülltonne verbrannt + Einbruch in Kirchen-Kiosk + Streifschaden im Begegnungsverkehr + Mit der Anhängerkupplung gegen das Garagentor - Hoher Schaden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Auseinandersetzung beim GGS - Zeugen gesucht

Nach eigenen Angaben wurde ein 14-Jähriger am Freitag, 24. Februar, um etwa 20.35 Uhr, Opfer einer Körperverletzung. Der Jugendliche erlitt eine Schnitt- oder Stichverletzung am Oberschenkel. Er kam zur weiteren Versorgung der nicht lebensbedrohlichen Verletzung ins Krankenhaus. Der Jugendliche befand sich zur Tatzeit an der Bushaltestelle vor dem Lebensmittelmarkt in der Leopold-Lucas-Straße. Er schilderte, dass ein ihm nicht bekannter ca. 1,80 Meter großer, schlanker und dunkel gekleideter Mann mit schwarz-weißen Nike Air Max und aufgesetzter Sturmhaube mit Augenschlitz auf ihn zukam. Der Mann sprach ihn mit tiefer Stimme und in akzentfreiem Deutsch mit dem Vornamen an und fragte, ob er das sei. Nach der Bestätigung soll er den 14-Jährigen mit einem Messer verletzt haben und danach sofort geflüchtete sein. Die Fahndung der Polizei nach dem beschriebenen Mann verlief erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer war am Freitagabend zur genannten Zeit bzw. unmittelbar davor oder danach in der Leopold-Luca-Straße beim Georg-Gassmann-Stadion bzw. beim dortigen Lebensmittelmarkt? Wer hat die Begegnung und Auseinandersetzung zwischen dem 14-Jährigen und dem beschriebenen Mann gesehen? Der Jugendliche hat nach ersten Ermittlungen laut geschrien und damit auf sich aufmerksam gemacht. Wer hat das gehört und wem ist ein flüchtender Mann aufgefallen? Wer hat den Mann mit aufgesetzter Sturmhaube mit Sehschlitze bemerkt?

Cölbe - Altpapiermülltonne verbrannt

Vermutlich in der Nacht zum Montag, 27. Februar, zogen ein oder mehrere noch unbekannte Personen mutmaßlich eine Altpapiertonne vor den Eingang des Lagerhallenkomplex in der Straße Unterm Bornrain 4 und zündeten diese an. Am nächsten Morgen wies der Brandgeruch auf das Geschehen hin. Von der Mülltonne waren nur noch geringe blaue Kunststoffreste erkennbar. Behälter und Inhalt waren komplett verbrannt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Nach den ersten Ermittlungen gehört der Abfallbehälter nicht zum Bestand des Lagerhallenkomplexes, sodass die Herkunft nicht feststeht. In der Straße Unterm Bornrain standen die Behälter zwecks bevorstehender Leerung wohl am Straßenrand. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht zum Montag. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in den Kirchen-Kiosk

Zwischen 15.45 uhr am Donnerstag und 10 Uhr am nachfolgenden Samstag, 25. Februar, drang ein Einbrecher in der Elisabethstraße in die Räume des Kirchen-Kiosk-Treffpunkts ein. Der Täter durchwühlte das komplette Mobiliar, riss einen kleinen Werttresor von der Wand und brach ihn auf. Letztendlich stahl er einen grade dreistelligen Bargeldbetrag und ein paar Briefmarken. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen in der Elisabethstraße rund um den Kirchen Kiosk gemacht? Wer kann der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, sachdienliche Hinweise geben?

Gladenbach-Bellnhausen - Streifschaden im Begegnungsverkehr

In der leichten Kurve vor dem Anwesen Runzhäuser Straße 10 streiften sich zwei Autos beim aneinander Vorbeifahren. Zumindest an dem ursprünglich von Runzhausen nach Bellnhausen fahrenden schwarzen VW Golf entstand dabei ein Schaden am linken Außenspiegel. Während die Fahrerin des Golfs stehenblieb, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Autos ohne anzuhalten weiter nach Runzhausen. Der Unfall war am Samstag, 25. Februar, gegen 19.25 Uhr. Leider liegen bislang keine Hinweise zu diesem beteiligten Fahrzeug vor. Wer hat diesen Zusammenstoß gesehen? Wer war zur Unfallzeit noch unterwegs zwischen Runzhausen und Bellnhausen und wem ist dabei ein Auto durch die Fahrweise aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach Weidenhausen - Mit der Anhängerkupplung gegen das Garagentor - Hoher Schaden

Nach den Spuren zu urteilen, stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug mit der Anhängerkupplung gegen das nagelneue Sektionaltor eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses im John-Scott-Weg. An dem Sektionaltor entstand nach Kostenvoranschlag ein Schaden von 3600 Euro. Der Unfall war vor Sonntag, 05. Februar, 11 Uhr. Wer hat in dem Neubaugebiet ganz am Anfang des John-Scott-Wegs ein Rangier- oder Wendemanöver oder ein Rückwärtsfahren beobachtet und kann Angaben zu dem gesichteten Fahrzeug machen? Die Zufahrt zu dem Garagentor auf dem Privatgrundstück ist zwar noch unbefestigt, jedoch grundsätzlich frei zugänglich. Sachdienliche Hinweise auch zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell