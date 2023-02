Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizeieinsatz in der Weidenhäuser Straße + Gelegenheit genutzt - Polizei stoppt gestohlenes Auto + Ein Mann-sieben Taten-eine Zelle + Positive Drogentests

Weidenhausen - Polizeieinsatz in der Weidenhäuser Straße

Ein sichtlich alkoholisierter Bewohner löste am Samstagabend, 25. Februar, gegen 21.15 Uhr, einen personalintensiven und bis gegen 22.30 Uhr dauernden Polizeieinsatz aus. Er hatte im betrunkenen Zustand und ausgerüstet mit zwei Messern einen Mitbewohner zu einem Zweikampf herausgefordert. Letztlich kam es weder zu einem Zweikampf noch zu sonstigen weiteren Vorkommnissen. Die Polizei konnte den 38 Jährigen schließlich widerstandslos festnehmen. Sein Alkotest zeigte 1,27 Promille. Zu Verhinderung weiterer Taten ließ die Polizei den Mann in der Gewahrsamszelle ausnüchtern.

Stadtallendorf - Gelegenheit genutzt - Polizei stoppt gestohlenes Auto

Eine 48 Jahre alte Frau nutzte am Sonntag, 26. Februar, gegen 20 Uhr, in der Niederkleiner Straße eine sich bietende Gelegenheit für eine Spritztour mit einem gestohlenen Auto.

Der Fahrer eines Auslieferungsfahrzeugs eines Restaurants hatte den Kleinwagen abgestellt und mit steckendem Schlüssel und laufendem Motor zurückgelassen, weil er nur schnell die nächste Ladung abholen wollte. Zur rechten Zeit am rechten Ort, stieg die Frau kurzentschlossen in den Pkw und fuhr weg. Die Polizei fahndete nach dem Auto und eine Streife sah den Wagen in der Michele Ferrero Straße. Die Polizei konnte den Wagen dann anhalten, die Fahrerin zunächst mal mit zur Wache nehmen und den Pkw zurückgeben. Es ergab sich der Verdacht, dass die Frau möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten und/oder anderer berauschender Mittel stand. Die veranlasste Blutprobe wird letztlich darüber Aufschluss geben.

Marburg - Ein Mann - sieben Taten - eine Zelle

Letztendlich endete der Streifzug eines polizeibekannten Mannes am Samstagnachmittag in der Gewahrsamszelle und mit insgesamt sieben Strafanzeigen. Der Mann steht unter dem Verdacht am Samstag, 25. Februar, zwischen 14 und 16.30 Uhr in Marburg rund um die Weidenhäuser Straße insgesamt mindestens sieben Straftaten begangen zu haben. Gegen 14 Uhr versuchte er Kaffee aus einem Geschäft zu stehlen. Dann "lieh" er sich in einem Geschäft eine Fahrradluftpumpe und verschwand damit. Nach einem Verweis aus einem Gastronomiebetrieb stieß er Drohungen aus und traf hier erstmals auf die Polizei, die ihn nach Identitätsfeststellung und erteiltem Platzverweise entließ. Nach nur kurzem Befolgen des Platzverweises kehrt er zwischen 15 und 16 Uhr zurück und stahl in einer anderen Gaststätte eine Geldbörse. Vor der dann erfolgten Festnahme gab es noch eine Sachbeschädigung und eine Auseinandersetzung, an der er beteiligt war. Der erste Alkotest bei der Identitätsfeststellung hatte noch 1,3 Promille gezeigt, der zweite um etwa 16.30 Uhr dann über 1,8 Promille. Die Polizei nahm den Mann zur Ausnüchterung, Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des missachteten Platzverweises in Gewahrsam.

Landkreis - Positive Drogentests

Die Polizei kontrollierte erneut für noch mehr Verkehrssicherheit und beendete mehrere Fahrten, wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Betroffen waren diesmal ausschließlich fünf Autofahrer im Alter zwischen 21 und 42 Jahren. Die Drogentests reagierten jeweils positiv, sodass die Polizei stets Blutproben veranlasste und die Weiterfahrt untersagt. Teils stellte die Polizei zudem Autoschlüssel sicher. Kontrollorte waren die Rosenstraße, die Marburger Straße, die Beltershäuser Straße und die die Straße Am Kaufmarkt in Marburg bzw. Wehrda und die Frankfurter Straße in Kirchhain.

