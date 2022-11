Polizei Mettmann

POL-ME: Auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten - Drei Fahrzeuginsassen verletzt - Wülfrath - 2211144

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend, 29. November 2022, geriet auf der Dornaper Straße in Wülfrath ein 18-jähriger VW Polo-Fahrer auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr. Er stieß mit einem entgegenkommenden Iveco zusammen. Sowohl die jeweiligen Fahrzeugführer als auch eine Beifahrerin wurden hierbei zum Teil schwer verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 21:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Wülfrather mit einem VW Polo die Dornaper Straße in Düssel in Richtung Tillmansdorfer Straße. In Höhe der Einmündung zur Langendorfer Straße verlor der Wülfrather auf regennasser Fahrbahn in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Iveco eines 36-jährigen Wuppertalers zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und blieben nicht mehr fahrbereit auf der Dornaper Straße liegen.

Eine zufällig zu diesem Zeitpunkt die Unfallstelle passierende 20-jährige Zeugin leistete bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe bei dem schwer verletzten 18-jährigen Polo-Fahrer sowie einer ebenfalls schwer verletzten 22-Jährigen, welche zum Unfallzeitpunkt auf der Rücksitzbank des VW Polo gesessen hatte. Rettungskräfte brachten sie nach einer notärztlichen Versorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 36-jährige Iveco-Fahrer wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 19-jähriger Beifahrer des VW Polo blieb nach eigenen Angaben unverletzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Beamten schätzen den entstandenen Gesamtschaden auf circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell