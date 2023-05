Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Dachstuhl in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Dachstuhl am frühen Mittwochmorgen im Nagelsberger Weg in Künzelsau in Brand. Anwohner bemerkten gegen 5.30 Uhr Rauch im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Kurz danach konnte ein Anwohner Flammen im Flur feststellen und verständigte die Feuerwehr. Die eingetroffene Feuerwehr musste eine Person vom Balkon im ersten Stockwerk retten. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch den Brand eine Person leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 300.000 Euro.

