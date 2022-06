Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin - Abschlussmeldung

Bad Breisig (ots)

Am 01.06.2022, gegen 16:10 Uhr, beabsichtigte eine 68-jährige Fußgängerin in Bad Breisig die Zehnerstraße (B9) in Höhe Hausnummer 37 zu queren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem auf der Zehnerstraße befindlichen Taxi, welches zuvor vom Parkplatz des Edeka-Marktes auf die Zehnerstraße in Fahrtrichtung Remagen aufgefahren war. Die Fußgängerin wurde nach medizinischer Versorgung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sie erlitt ersten Feststellungen zufolge mittlere Verletzungen. Der Einsatz des Rettungshubschraubers wurde nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell