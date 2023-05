Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Ahorn: Von Quad gestürzt - Pkw flüchtet

Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem am Dienstagnachmittag ein 47-Jähriger mit seinem Quad im Bereich Ahorn stürzte. Der Mann fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße von Angeltürn in Richtung Berolzheim. Kurz vor Berolzheim kam ihm in einer Linkskurve wohl ein Pkw entgegen, weshalb er ausweichen musste und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach rund 50 Metern fiel der 47-Jährige von seinem Quad, welches dann noch einige Meter weiterfuhr und am Fahrbahnrand zum Stehen kam. Der Pkw-Lenker fuhr weiter. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Quad-Lenker wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Mehrere Tonnen Kupferschrott gestohlen

Unbekannte entwendeten am Montagvormittag rund drei Tonnen Kupferschrott vom Baustoffplatz in Königshofen. Der oder die Täter begaben sich zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr auf das frei zugängliche Gelände in der Fabrikstraße und stahlen das Kupfer im Wert von knapp 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell