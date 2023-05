POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: 15 Leitpfosten beschädigt

Unbekannte entfernten in der Nacht auf Donnerstag rund 15 Verkehrsleitpfosten auf einer Strecke von circa einem Kilometer im Bereich Bad Mergentheim. Die Täter brachen die Pfosten entlang der Kreisstraße 2887 bei Herbsthausen ab oder zertrümmerten diese. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 700 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Außenspiegel beschädigt

Den Außenspiegel eines in Bad Mergentheim geparkten Opels beschädigten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag. Die Besitzerin stellte ihren Pkw gegen 21.15 Uhr am Mittwoch in der Wolfgangstraße ab. Als sie am nächsten Tag gegen 15.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie den Schaden in Höhe von rund 500 Euro, der vermutlich durch Abtreten des Spiegels entstand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Ahorn-Buch: Mehrere Solarmodule gestohlen

Bereits Ende Januar entwendeten Unbekannte sechs Module in Ahorn-Buch. Die Täter verschafften sich Zugang zum Solarpark in der Straße "Langenhansen" und demontierten die Module im Wert von rund 2.500 Euro. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Grünsfeld: Mit Mittelleitplanke kollidiert und leicht verletzt

Die 40-jährige Fahrerin eines Hyundais erlitt leichte Verletzungen, nachdem sie am Mittwochabend mit der Mittelleitplanke der A81 bei Grünsfeld kollidierte. Die Frau fuhr gegen 19.45 Uhr auf Höhe der Tank- und Rastanlage "Ob der Tauber West" und überholte auf der linken Spur einen anderen Pkw. Als sie wieder auf die rechte Spur einscheren wollte, übersah sie wohl ein Fahrzeug, welches direkt hinter ihr auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Um eine Kollision zu verhindern lenkte sie stark nach links, sodass ihr Pkw mit der Mittelleitplanke kollidierte. Der Hyundai geriet ins Schleudern, stieß dadurch mehrmals gegen die rechte Leitplanke und kam nach rund 150 Metern auf dem Standstreifen zum Stehen. Die 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Pkw wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens an den Schutzplanken ist unbekannt, es wurden jedoch 18 Elemente beschädigt.

Bad Mergentheim: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 21-Jähriger am Freitagmorgen, als er unter dem Einfluss von Alkohol von seinem Fahrrad stürzte. Der junge Mann befuhr gegen 4.30 Uhr die Bad Mergentheimer Wolfgangstraße. Nach dem Bahnübergang stürzte er alleinbeteiligt von seinem Rad. Durch die Polizeibeamten konnte bei dem 21-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkoholtest bestätigte dies und ergab knapp zwei Promille, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann muss nun mit einer Anzeige und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Creglingen: Motorradfahrer weicht Fahrradfahrer aus und stürzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 59-jähriger Motorradfahrer, als er am Donnerstagmittag einem 77-Jährigen mit seinem Herrenrad auswich. Der Senior befuhr mit einer Radgruppe den Ortsverbindungsweg von Lichtel in Richtung der Landesstraße 1020. Dort angekommen hielt er an der Haltelinie, um den von links und rechts kommenden, bevorrechtigten Verkehr zu beobachten. Als er kein Fahrzeug erkennen konnte, überquerte er die Landesstraße. Als sich der 77-Jährige mittig auf der Fahrbahn befand, kam der Motorradfahrer aus Richtung Oberrimbach und sah den Fahrradfahrer auf der Straße sowie den Rest der Gruppe am rechten Fahrbahnrand. Daher entschied er sich den Mann links zu passieren. Da dieser die Straße jedoch weiter überquerte, kam der Yamaha-Lenker immer weiter nach links und letztendlich von der Fahrbahn ab. Er kam im Graben neben der Fahrbahn mit schweren Verletzungen zum Liegen. Zu einem Kontakt mit dem Radfahrer kam es nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

