Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Schwere Verletzungen zogen sich ein 31-Jähriger und eine 14-Jährige bei einem Unfall am Donnerstagmittag auf der Industriestraße in Gemmingen zu. Gegen 14.55 Uhr war der 31-Jährige mit seiner Sozia auf einer Honda CB 600 auf der Industriestraße in Gemmingen unterwegs. An der Losterbachstraße fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes C220 auf die Industriestraße ein. Hierbei übersah er vermutlich das bevorrechtigte Motorrad und rammte dieses. Die 14-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, der 31-Jährige wurde mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Pfaffenhofen: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 44-Jähriger am Mittwochmittag auf dem Gelände des Bauhofs in Pfaffenhofen zu. Der Mann arbeitete gegen 13.25 Uhr mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine. Vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung des Arbeitsgeräts fuhr dieses ungebremst durch ein geschlossenes Zufahrtstor der Bauhofhalle. Beim Durchfahren des Tores drückte das gesamte Gewicht auf den 44-Jährigen, sodass dieser schwer verletzt wurde und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden musste.

Schwaigern: Betrunken mit E-Scootern unterwegs

Vermutlich aufgrund ihres Alkoholgenusses stürzte eine 19-Jährige auf dem Parkplatz eines Discounters im Burgweg in Schwaigern am Mittwochabend. Sie war gegen 19.55 Uhr mit einer 18-Jährigen dort unterwegs. Beide fuhren auf dem Parkplatz mit ihren E-Scootern umher, bis die 19-Jährige stürzte und sich eine leichte Kopfverletzung zuzog. Als die hinzugerufene Polizei eintraf, konnte bei beiden Frauen eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Alkoholtests ergaben bei beiden einen Wert von jeweils knapp zwei Promille. Sie mussten die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die 19-Jährige wurde dort vor der Blutentnahme ärztlich versorgt.

Löwenstein: Mit über zwei Promille am Steuer

Etwas über zwei Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät einer Polizeistreife am Mittwochmittag in der Straße "Geißhölzle" in Löwenstein an. Beamte des Polizeireviers Weinsberg kontrollierten gegen 15.45 Uhr eine 54-jährige Fiat-Fahrerin. Da die Beamten bei der Frau erheblichen Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser über zwei Promille anzeigte, musste die Frau die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und ihren Führerschein abgeben.

Weinsberg: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Über 1.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte zwischen dem 11. Mai und dem 13. Mai an einem VW Up in der Schwabstraße in Weinsberg. Der 57-jährige Besitzer parkte den PKW am 11. Mai gegen 15 Uhr auf Höhe der Schwabstraße 15. Als er am Samstag gegen 10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, befanden sich zwei große Kratzer auf der Motorhaube. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Widdern: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Person am Dienstagmorgen auf der Kiesstraße in Widdern. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Skoda-Fahrer die Kiesstraße in Richtung Kappelsteige. Hier soll ihm ein unbekannter PKW entgegengekommen sein, welcher zu weit mittig fuhr. Um einen Unfall zu vermeiden soll der Skoda-Fahrer ausgewichen und an einer Leitplanke entlanggestriffen sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06298 92000 beim Polizeiposten Möckmühl zu melden.

Heilbronn: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Knapp 1.500 Euro Schaden verursachte eine unbekannte Person am Mittwochmittag in der Würzburger Straße in Heilbronn. Ein 44-Jähriger parkte seinen BMW 530d zwischen 11 Uhr und 13.40 Uhr auf Höhe der Hausnummer 52. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, fand er einen frischen Schaden am linken Heck vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: PKW-Scheibe eingeschlagen und Tablet entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 5.40 Uhr ein Tablet aus einem am Parkplatz des Arbeitsgerichts abgestellten PKW. Hierzu schlugen sie vermutlich die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten mehrere Gegenstände, darunter ein Tablet, aus dem Fahrzeug. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter stieß am Donnerstagnachmittag gegen einen BMW 530d XDrive in der Straße "Christophplatz" in Heilbronn. Der 39-jährige Besitzer stellte den PKW auf Höhe der Hausnummer 2 zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr ab. Als er zurückkam, stellte er den Schaden in Höhe von geschätzten 1.500 Euro fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: 5.000 Euro Schaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Circa 5.000 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter am Mittwochmittag in der Borsigstraße in Heilbronn. Der oder die Unbekannte fuhr gegen einen geparkten Peugeot 208 und verursachte einen erheblichen Schaden. Anschließend fuhr die Person einfach davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Betrunken Unfall verursacht

Über zwei Promille hatte ein Fahrer eines BMW 320d im Blut, als er in der Nacht auf Donnerstag einen Unfall auf einem Parkplatz einer Diskothek in der Gottlieb-Daimler-Straße verursachte. Der Mann wurde gegen 3.35 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie er zunächst rückwärts aus einer Parklücke fuhr und gegen ein anderes Fahrzeug stieß. Danach soll er wieder nach vorne und halb in eine Hecke gefahren sein. Nach diesem Fahrmanöver verließen beide Fahrzeuginsassen fluchtartig das Auto. Durch die Zeugenbeschreibung konnte der Fahrer im Nahbereich angetroffen werden. Dieser war deutlich alkoholisiert und musste nach einer Atemalkoholmessung mit über zwei Promille die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Der Führerschein wurde einbehalten.

Heilbronn: Mehrere Außenspiegel abgetreten Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, an mindestens acht Fahrzeugen in der Nacht auf Sonntag in der Lerchenstraße die Außenspiegel abgetreten zu haben. Der Mann soll gegen 5.25 Uhr die Spiegel abgetreten und weiter in Richtung Harmonie gelaufen sein. Dort konnte er durch eine Streife des Polizeireviers Heilbronn festgestellt werden. Der 22-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

