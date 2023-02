Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler am Trifels - Zwei Radler zu viel...

Annweiler am Trifels (ots)

... hatte am gestrigen Nachmittag ein 48-jähriger Fiat-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße getrunken. Der Fiat-Fahrer wurde gegen 17:30 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Queichtalstraße in Annweiler am Trifels einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle gab der 48-jährige Fahrer an, dass er zwei Radler getrunken habe. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,91 Promille. Dem 48-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

