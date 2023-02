Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Erst geklaut und dann Polizeibeamte bedroht

Landau (ots)

Am Samstagvormittag beging ein 34-jähriger Mann einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Dammühlstraße in Landau. Der 34-jährige Beschuldigte packte sich mehrere Artikel im Wert von etwa 65 Euro in seinen mitgeführten Rucksack und bezahlte die Ware beim Passieren der Kasse nicht. Nachdem der Beschuldigte durch Mitarbeiter des Marktes angesprochen wurde, bedrohte und beleidigte er diese. Während der anschließenden Anzeigenaufnahme bedrohte und beleidigte der Beschuldigte zudem die eingesetzten Polizeibeamte. Gegen den 34-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und ein Hausverbot für den Supermarkt ausgesprochen.

