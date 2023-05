Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl auf Wochenmarkt

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf dem Wochenmarkt in Altenhagen kam es am Mittwoch (10.05.) zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 10.30 Uhr beobachteten ein Standbesitzer und seine Ehefrau, wie eine 53-Jährige aus der Auslage eines Verkaufsstandes Kleidung nahm und in einer Einkaufstasche verstaute. Als die Standbesitzerin die Diebin daran hindern wollte sich von der Tatörtlichkeit zu entfernen, wurde sie von der 34-jährigen Begleiterin der Diebin geschubst. Als der Standbesitzer seine Frau unterstützen wollte, wurde die 34-Jährige aggressiv und drohte ihn zu schlagen. Sie zeigte dabei ihre Fäuste und untermalte damit ihre Gewaltandrohungen. Nach Eintreffen der Polizei gab die 34-Jährige an, dass sie die Absicht gehabt habe die Ware zu bezahlen. Die Ware sei lediglich auf der Einkaufstasche abgelegt worden, um weitere Ware am Stand betrachten zu können. Sie und die 53-Jährige seien daraufhin verdächtigt worden Diebe zu sein. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. (arn)

