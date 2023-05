Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen kontrolliert im Bahnhofsbereich

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 09.05.2023, führten Einsatzkräfte der Hagener Polizei eine Kontrollaktion in Bereich rund um den Hauptbahnhof durch. Der Einsatz begann um 7 Uhr und dauerte bis in den Nachmittag hinein an. Eingesetzt waren Beamte der Direktionen Gefahrenabwehr / Einsatz und Verkehr. An mehreren Kontrollstellen wurden über 70 Fahrzeuge und fast 20 Fußgänger angehalten und kontrolliert. Dabei ahndeten die Beamten fast 50 Verkehrsverstöße. Darunter wurden allein 18 Verwarnungsgelder für das Missachten des Rotlichts als Fußgänger erhoben. Auch eine Anzeige wegen der Handybenutzung am Steuer legten die Polizisten vor. Weitere Kontrollen sind auch in Zukunft geplant. (hir)

