Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb mit Messer beißt Detektiv in die Hand

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 09.05.2023, betrat ein 17-Jähriger gegen 13:30 Uhr einen Supermarkt am Friedrich-Ebert-Platz. Der Ladendetektiv konnte kurz darauf beobachten, wie der Jugendliche sich Alkohol in seine Jackeninnentasche steckte. Als der das Geschäft ohne zu zahlen verlassen wollte, sprach der 35-Jährige den Dieb an. Dieser schubste und schlug den Detektiv und versuchte anschließend zu fliehen. Der 35-Jährige hob den Randalierer hoch, um ihn in sein Büro zu tragen. Dabei biss der 17-Jährige dem Detektiv in die Hand. Es gelang dem Detektiv, den Dieb zu Boden zu ringen und die Polizei zu verständigen. Der offenbar unter Drogeneinfluss stehende 17-Jährige beleidigte die Beamten als "Hurensöhne". Nach einer Untersuchung im Krankenhaus wurde der Dieb an seine Erziehungsberechtigten übergeben und eine Anzeige vorgelegt. Das Messer, welches der Hagener bei sich trug, stellten die Beamten sicher. (hir)

