Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Nach Verkehrsunfallflucht am Silvesterabend - Polizei Völklingen sucht Unfallverursacher

Püttlingen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Silvesterabend gegen 19:30 Uhr in der Köllertalstraße in Püttlingen sucht die Polizeiinspektion Völklingen nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Püttlingen war mit seinem Pkw auf der Köllertalstraße in Fahrtrichtung Völklingen unterwegs, als ihm in einer Kurve in Höhe des Anwesens Nr. 64 ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam und auf die Gegenfahrbahn geriet. Beide Fahrzeuge streiften sich im Bereich der Fahrerseiten und wurden erheblich beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher mit seinem Pkw von der Unfallstelle weiter in Richtung Köllerbach und konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Nach einer Spurensuche am Unfallort geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Pkw des Unfallverursachers um einen silbernen Mercedes handelte. Der 67-jährige Geschädigte wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 entgegen.

